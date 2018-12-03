  • الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:06 ص
بحث متقدم
كلاب

كوريا الجنوبية تكشف حقيقة استيراد الكلاب من مصر

رانيا يوسف

تصريحات مثيرة لـ "رانيا يوسف" على أزمة الفستان

وحيد حامد

هذا هو شرط وحيد حامد لـ الاعتذار لمستشفى 57357

بطاقة التموين

"التموين" تكشف عن خطوات إعادة المستحقين للبطاقات

محمد صلاح

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة.. تعرف عليها

أطفال الشوارع

تأييد أزهري لتحديد النسل: الرسول لا يتباهى بأمة ضعيفة

أرشيفية

مكاسب ذهبية من تشغيل المصانع المتوقفة.. فهل تفعلها الحكومة؟

رانيا يوسف

رانيا يوسف: لستم أوصياء على جسدي

تظاهرات السترات الصفراء

الحكومة الفرنسية تتفاوض مع أصحاب "السترات الصفراء"

الشيخ خالد الجندي

بالفيديو.. «الجندي»: لا توجد علاقات جنسية في الجنة

"التموين" تكشف عن خطوات إعادة المستحقين للبطاقات

آخر الأخبار

بطاقة التموين
بطاقة التموين

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«االتموين»: حذف المسافرين من الدعم وخطوة جديدة قريبًا

#

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

#

إذا كنت تتناول دواء الضغط .. فاقرأ هذه الدراسة

#

الأمن يطارد تجار الأدوية المضروبة

كشفت وزارة التموين عن 5 خطوات لإعادة الأفراد المستحقين مرة أخرى إلى بطاقات التموين، للمواطن الذى يرى أنه صاحب حق فى التظلم وتم حذف بعض الأفراد من بطاقته بالخطأ.
وأوضحت الوزارة أنه تم وقف بعض الأفراد من بطاقات التموين، وهم (أى اسم ليس أمامه رقم قومى، وأى رقم قومى غير صحيح، أو مكرر فى بطاقات مختلفة، وأى عدد مستفيدين لم يتطابق مع أعداد المستفيدين الفعلى وفقا لقاعدة البيانات الرسمية).
وطالبت الوزارة المواطن الذى يرغب فى التقدم بتظلم لإعادة الأفراد للبطاقة مرة أخرى، الحصول على استمارة أداء الخدمة لتدوين التظلم الخاص به وملء استمارة مدون بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية، مؤيدة بصورة الأرقام القومية لجميع أفراد البطاقة.
وأضافت أنه يتم تسجيل الاستمارة بمكتب التموين وإدخالها على الحاسب الآلى ومراجعتها من المختص بمكتب التموين، ويقوم مركز معلومات الإنتاج الحربى برفع البيانات التى سُجلت لمراجعة البيانات وقبول ما هو سليم ورفض أى بيان خاطئ.
وتقوم وزارة الإنتاج الحربى بـ«التعديل» على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة وتعديل المستحق منها للتعديل أولاً بأول، ويخطر المواطن بواسطة مكتب التموين بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر سبب الرفض فى موعد غايته 10 أيام من تاريخ تسلم التظلم. كما أصدرت وزارة التموين تعليمات، أمس، بمد العمل بالمكاتب التموينية على مستوى الجمهورية حتى الرابعة مساء لاستقبال المواطنين.
من جانبه، أكد على المصيلحى، وزير التموين، أن الهدف من عمليات تدقيق قاعدة بيانات البطاقات التموينية هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وعدم صرف أى استحقاقات لبيانات غير صحيحة أو وهمية، وأن عملية الشطب لحالات الخطأ تمت نتيجة عدم قيام المواطنين بعملية التحديث خلال الفترة التى حددتها الوزارة.
ولفتت الوزارة، فى بيان، إلى أنه على سبيل المثال وليس الحصر، تمت معالجة وتحليل بعض من هذه البيانات، وتحديداً بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، ووجد أن 1600 مستفيد بالبطاقات التموينية لديهم شكوى، وفور تحليل وفحص شكواهم وُجد أن 1500 منها لأفراد لايزالون يصرفون على بطاقات ذويهم، بمعنى أنه كان هناك ازدواج فى الصرف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "التضامن" تكشف حقيقة مخالفات مستشفى "57357"
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» هذا ما قاله مكرم محمد أحمد على منع بث «LTC»
» فنان شهير يكشف تفاصيل القبض عليه بأمن الدولة
» أستاذ كبد: هذا المرض هو الوباء القادم في العالم
» "الجندي": يوم القيامة ليس يوم بالمعنى اللي احنا نعرفه
» "صلاح" في المركز السادس بسباق الكرة الذهبية
» وزير فرنسي: مستعدون لتلبية مطالب"السترات الصفراء"
» رسميًا.. «الغندور» يفسخ تعاقده مع قناة «بيراميدز»
» جاريث بيل: أنا الأحق بهذه الجائزة وليس «صلاح»
» ساويرس يشترى منزل "فؤاد نجم" ويجهزه لهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا