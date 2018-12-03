الأمم المتحدة تأمل الإعلان عن موعد مشاورات اليمن

03 ديسمبر 2018 - 10:38 م

أعربت الأمم المتحدة، الإثنين، عن أملها في أن تتمكن، خلال الأيام المقبلة، من الإعلان عن موعد عقد مشاورات السلام حول اليمن، المقررة في السويد.



وأضاف فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "توجد أمور عديدة مهمة نأمل تحققها قبل الإعلان عن موعد المشاورات".



وأحجم "حق" عن توضيح طبيعة هذه الأمور.



وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، الاثنين، أن وفد الحوثيين، يتوجه غدًا إلى السويد، وسيكون معهم على متن الطائرة السفير الكويتي لدى اليمن.



وقال المتحدث الأممي إن "عددا من جرحى الحوثيين تم إجلاؤهم، اليوم، إلى سلطنة عمان، ونعتبر ذلك خطوة مهمة في بناء الثقة بين الأطراف".



وشكل ملف جرحى الحوثيين أحد الأسباب الرئيسة لفشل عقد مشاورات كانت مقررة في جنيف، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، حين رفض الحوثيون المشاركة، بعد أن رفض التحالف العربي إجلاء الجرحى، وفق إعلام محلي.



ومنذ عام 2015 ينفذ تحالف تقوده الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ عام 2014.

