وفاة جندي أمريكي في تفجير قنبلة بأفغانستان

03 ديسمبر 2018 - 10:36 م

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين، وفاة أحد جنودها متأثرا بإصابته أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في أفغانستان.



وقالت الوزارة، في بيان، إن الرقيب جايسون ميتشل مكلري، فقد حياته، الأحد، في مستشفى بمدينة لنداشتول الألمانية متأثرا بجروح جراء انفجار قنبلة بقضاء أندار بولاية غزنة الأفغانية.



وبذلك يرتفع عدد قتلى الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في ذات التفجير، إلى 4 أشخاص.



ولدى الولايات المتحدة 14 ألف عسكري في أفغانستان.

