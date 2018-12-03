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وفاة جندي أمريكي في تفجير قنبلة بأفغانستان

عرب وعالم

مقتل جندي أمريكي في الصومال
مقتل جندي أمريكي في الصومال

المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين، وفاة أحد جنودها متأثرا بإصابته أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في أفغانستان.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الرقيب جايسون ميتشل مكلري، فقد حياته، الأحد، في مستشفى بمدينة لنداشتول الألمانية متأثرا بجروح جراء انفجار قنبلة بقضاء أندار بولاية غزنة الأفغانية.
وبذلك يرتفع عدد قتلى الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في ذات التفجير، إلى 4 أشخاص.
ولدى الولايات المتحدة 14 ألف عسكري في أفغانستان.
وفي 27 نوفمبر/ كانون الثاني الماضي، وقع هجوم بتفجير قنبلة مزروعة تبنته حركة طالبان، بجانب طريق بولاية غزنة شرقي أفغانستان، أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 3 آخرين بجروح بينهم مكلري، وفق بيان للجيش الأمريكي. 

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