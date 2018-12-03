» وزير فرنسي: مستعدون لتلبية مطالب"السترات الصفراء"

03 ديسمبر 2018 - 10:30 م

أعرب وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، عن استعداد حكومة بلاده خفض الضرائب والنفقات العامة، تلبية لمطالب حركة "السترات الصفراء".



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لومير، الإثنين، في وزارة الاقتصاد بالعاصمة باريس، تحدث فيه عن الأوضاع الاقتصادية والاحتجاجات بلاده.



وأكد الوزير الفرنسي "استعداد الحكومة، لتسريع خفض الضرائب والنفقات العامة".



وأشار لومير إلى أن احتجاجات السترات الصفراء، أثرت بشكل حاد على اقتصاد البلاد، وأن العديد من القطاعات تضررت من الاحتجاجات.



ولفت في هذا الإطار إلى أن أضرار قطاع النقل والشحن وصلت إلى 400 مليون يورو، فيما انخفضت حجوزات الفنادق بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة.



وأكد أن مبيعات المطاعم انخفضت بنسبة تترواح بين 20 و50 بالمئة خلال 15 يوما، علاوة عن انخفاض مبيعات شركتي "رينو" و"بيجو"، دون أن يذكر النسبة.



وتشهد فرنسا احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر/تشرن الثاني الماضي، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.

