  • الإثنين 03 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:00 م
بحث متقدم
محمد صلاح

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة.. تعرف عليها

حفل الكرة الذهبية اليوم

بث مباشر.. حفل إعلان الفائز بالكرة الذهبية

أطفال الشوارع

تأييد أزهري لتحديد النسل: الرسول لا يتباهى بأمة ضعيفة

أرشيفية

مكاسب ذهبية من تشغيل المصانع المتوقفة.. فهل تفعلها الحكومة؟

رانيا يوسف

رانيا يوسف: لستم أوصياء على جسدي

تظاهرات السترات الصفراء

الحكومة الفرنسية تتفاوض مع أصحاب "السترات الصفراء"

الشيخ خالد الجندي

بالفيديو.. «الجندي»: لا توجد علاقات جنسية في الجنة

أمطار وشبورة

عواصف وأمطار وبرودة بداية من الأربعاء حتى الجمعة

شعار الإخوان

قيادي إخواني منشق: مؤيدو الجماعة ينصرفون عنها

أردوغان وبن سلمان

«أردوغان»: مستعد لمواجهة «بن سلمان» بأدلة ومفاجآت

وزير فرنسي: مستعدون لتلبية مطالب"السترات الصفراء"

عرب وعالم

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الحكومة الفرنسية تتفاوض مع أصحاب "السترات الصفراء"

#

تصعيد خطير.. متظاهرو فرنسا يحاصرون 11 منشأة للوقود

#

سائقو الإسعاف ينضمون إلى محتجي "السترات الصفراء" بفرنسا

#

تصعيد جديد لمتظاهري السترات الصفراء بفرنسا

أعرب وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، عن استعداد حكومة بلاده خفض الضرائب والنفقات العامة، تلبية لمطالب حركة "السترات الصفراء".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لومير، الإثنين، في وزارة الاقتصاد بالعاصمة باريس، تحدث فيه عن الأوضاع الاقتصادية والاحتجاجات بلاده.
وأكد الوزير الفرنسي "استعداد الحكومة، لتسريع خفض الضرائب والنفقات العامة".
وأشار لومير إلى أن احتجاجات السترات الصفراء، أثرت بشكل حاد على اقتصاد البلاد، وأن العديد من القطاعات تضررت من الاحتجاجات.
ولفت في هذا الإطار إلى أن أضرار قطاع النقل والشحن وصلت إلى 400 مليون يورو، فيما انخفضت حجوزات الفنادق بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة.
وأكد أن مبيعات المطاعم انخفضت بنسبة تترواح بين 20 و50 بالمئة خلال 15 يوما، علاوة عن انخفاض مبيعات شركتي "رينو" و"بيجو"، دون أن يذكر النسبة.
وتشهد فرنسا احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر/تشرن الثاني الماضي، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.
وقتل في المظاهرات المتواصلة منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، شخصان وأصيب ألف و43 شخصًا بجروح بينهم 222 من رجال الأمن، وتوقيف 424 شخصًا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير فرنسي: مستعدون لتلبية مطالب"السترات الصفراء"
» رسميًا.. «الغندور» يفسخ تعاقده مع قناة «بيراميدز»
» وصول شحنة مساعدات دوائية تركية إلى غزة
» جاريث بيل: أنا الأحق بهذه الجائزة وليس «صلاح»
» ساويرس يشترى منزل "فؤاد نجم" ويجهزه لهذا الأمر
» تطورات جديدة في أزمة «عبد الحفيظ» ضد الحكام
» أول تعليق للإمارات على انسحاب قطر من "أوبك"
» تعرف على ترتيب «صلاح» في قائمة الكرة الذهبية
» شبكة الطرق الجديدة ساعدت على الحد من الحوادث
» محمد صبحي رئيسًا للجنة الدراما بـ«الأعلى للإعلام»
» موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا