تأييد أزهري لتحديد النسل: الرسول لا يتباهى بأمة ضعيفة

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مفتي الجمهورية

الزيادة السكانية

تنظيم الاسرة

شدد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، على ضرورة التصدي لمشكلة الزيادة السكانية، خاصة أنها أصبحت تتعلق بالأمن القومي، ما يتطلب تضافر جميع الجهود على مستوى مؤسسات الدولة.

وأوضح أن مبادرة وزارة التضامن في مشروع "2 كفاية" لها أثر إيجابي للعمل على التنظيم، لافتا إلى أنه طالما أن المشكلة أصبحت تتعلق بالأمن القومي فتدخل في نطاق الواجب، كما أن هذه المشكلة تتعلق بالثقافات سواء الدينية أو ثقافات أخرى.

وأضاف مفتى الجمهورية أن تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين، حيث إن تنظيم الأسرة يعتمد على الأخذ بالأسباب وليس قتل طفل أو جنين، ولذلك يجب التفريق بين ما قبل وجود الجنين وبعد وجوده، لافتا إلى أن مفهوم تنظيم الأسرة يجب أن يكون قبل وجود الجنين.

ومن جانبه، أيد الدكتور محمد عبد العاطي, رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر, حديث مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بالاكتفاء بإنجاب طفلين، مشيرا إلى أنه كلام صحيح 100%, موضحا أن هناك فرقا بين تنظيم الأسرة وبين تحريم الإنجاب.

وأضاف عبدالعاطي, لـ"المصريون": "القصة ليست في التكاثر", لافتاً إلى أن أكثر الآباء في الوقت الحالي لا يقدرون على تربية أبنائهم ورعايتهم، لذلك كثر العدد من أطفال الشوارع والبلطجة, والأطفال الذين لا يوجد أمامهم مستقبل واضح.

وأشار رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر إلى أن التباهي بالكثرة التي أشار إليها الرسول الكريم في حديثه "تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة"، ليس المقصود به الكثرة العددية, موضحا أن الرسول قال أيضا في حديث أخر "يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ" فالكثرة هنا أصبحت لا قيمة لها, والرسول لا يتباهى بأمة ضعيفة بل أمة قوية.

وفي السياق، قال الدكتور عبدالحليم محمد منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف الدقهلية, إننا نحتاج إلى تنظيم النسل، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح منصور, لـ"المصريون"، أنه يجب أن يكون هناك تنظيم للنسل والاكتفاء بإنجاب طفلين لكي يقدر الأبوان على تأهيلهم والاعتناء بهم حتى لا نرى أطفالا مشردين في الشوارع نتيجة الإنجاب بشكل عشوائي دون النظر للمستقبل.

وأشار وكيل كلية الشريعة والقانون إلى أن الكثرة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست الكثرة التي تملأ الشوارع دون منفعة, بل الكثرة المنتجة القادرة على خدمة الوطن, لأن الكثرة غير المنتجة غير مقبولة على الإطلاق.

وأوضح منصور أن الرسول الكريم قال في الحديث "من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، لأن الزواج هنا يرتبط بالقدرة على الإنفاق سواء على الزوجة أو الأولاد, وأكمل "مَن لم يستطع فعليه بالصوم", موضحًا أن الإسلام أجاز منع الزواج والإنجاب بالكلية.

وفي السياق، قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا بالأزهر, إنه لا يمكن لأحد أن يعقب على ما قاله وصرح به مفتي البلاد الدكتور شوقي علام, موضحًا أن التعقيب على كلام العلماء يمكن أن يحدث بلبلة في الآراء.

جاء  ذلك على هامش المؤتمر الصحفى للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، ضمن مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، بحضور كل من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن.


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