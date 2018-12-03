» رسميًا.. «الغندور» يفسخ تعاقده مع قناة «بيراميدز»

03 ديسمبر 2018 - 09:28 م

أعلن الإعلامي خالد الغندور، الظهير الأيسر للزمالك ومنتخب مصر الأسبق، فسخ تعاقده بشكل رسمي مع قناة «بيراميدز».

وكتب «الغندور»، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انتهاء التعاقد رسميا مع قناة بيراميدز وربنا يكتب الخير فيما هو قادم».

وكان الغندور ظهر على شاشة قناة بيراميدز من خلال برنامج «الكرة في ملعب» الذي قدمه على شاشة القناة، قبل أن يعلن تركي آل الشيخ، رئيس القناة ومالك نادي بيراميدز، قبل شهرين سحب جميع استثماراته في مصر وفى مقدمتها قناة بيراميدز.