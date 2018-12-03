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وصول شحنة مساعدات دوائية تركية إلى غزة

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المصريون

الغندور

بيراميدز

وصلت شحنة مساعدات دوائية تركية، مساء الإثنين، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، جنوبي القطاع، مقدمة من جمعية الهلال الأحمر التركي.

وأفاد وكالة "الأناضول" التركية، عبر مراسلها، أن "شحنة دوائية تركية وصلت إلى القطاع مساء اليوم".

ووصل أمس وفد من جمعية الهلال الأحمر التركي، إلى القطاع عبر معبر بيت حانون "إيريز" شمالي القطاع، لتقديم تلك المساعدات الدوائية وتفقد مشاريع تمولها الجمعية في القطاع.

وقال كرم قنن رئيس الجمعية الذي وصل القطاع برفقة اثنين آخرين من أعضاء الجمعية، في تصريح سابق للأناضول: "إن شحنة الأدوية تبلغ 8.5 طن".

وقال صالح ثوابتة، القائم بأعمال مدير عام المستودعات المركزية في وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح سابق للأناضول، إن شحنة الأدوية تقدر ب 274 ألف دولار".

وحذرت وزارة الصحة في بيانات سابقة من انهيار وشيك في القطاع الصحي جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في مخازنها.

وفي مايو الماضي قدم الهلال الأحمر التركي مساعدات طبية وأدوية بقيمة 100 ألف دولار، إلى نظيره الفلسطيني إثر نداء استغاثة من غزة.


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