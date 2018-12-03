النجم الساحلي يرد على أنباء توقيع «بن عمر» للأهلي

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الاهلى

النجم الساحلى

نفى مهدي العجيمي، رئيس فرع كرة القدم في نادي النجم الساحلي التونسي، ما تردد مؤخرًا عن توقيع اللاعب محمد أمين بن عمر، للنادي الأهلي.

وقال «العجيمي» في تصريحات صحفية، أن الأهلي لن يستطع دفع ثمن أمين عمر لأنه مطلوب بشدة في الأندية الأوروبية.

جدير بالذكر أن أمين بن عمر يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع ويبلغ من العمر 26 عاما، ولعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا لأهلي جدة.

ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل العودة مرة أخرى لخط سير الانتصارات بعد الخروج العربي والأفريقي المذل.


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