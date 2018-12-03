نائب: أزمات الصرف الصحي تتفاقم في إدكو

03 ديسمبر 2018 - 09:19 م

تقدم محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول إنشاء محطة صرف صحي بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك بسبب تفاقم مشكلات الصرف الصحي في كثير من أنحاء المحافظة وعدم وجود حلول لها حتى الآن.

وأضاف زين الدين، في بيان له اليوم، أن عدم وجود محطات صالحة للصرف الصحي ينتج عنه مشكلات كبيرة ممثلة في إلقاء مخلفات الصرف الصحي في البحيرات وهو ما نتج عنه نفوق العديد من الأسماك وتدهور الثروة السمكية بشكل كبير، وذلك بجانب المشكلات الصحية وانتشار الأوبئة التي يمكن أن يصاب بها السكان في حالة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي.