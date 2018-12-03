» جاريث بيل: أنا الأحق بهذه الجائزة وليس «صلاح»

03 ديسمبر 2018 - 09:01 م

انتقد الويلزي جاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد، فوز محمد صلاح بجائزة بوشكاش بعد اختيار هدفه في مرمى إيفرتون، مشيرًا إلى أن هدفه بضربة خلفية في شباك ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كان يستحق لقب الأفضل.

وقال بيل في تصريحاته لموقع «FourFourTwo »: «نعم، لقد فوجئت بذلك لأكون صادقًا، ماذا تستطيع أن تقول؟ إنه يجعل الجائزة تبدو متناقصة قليلاً، رغم أن هدف صلاح كان رائعًا أيضا».

وأوضح، «كان جسمي في الوضع الأمثل وبشكل صحيح والكرة ذهبت مباشرة إلى المرمى وبمجرد أن سددت الكرة أدركت أن لديها فرصة في الدخول إلى المرمى وكنت ترى رأسي وهو يتحول ليشاهد الكرة أين ذهبت، وعليك فقط أن تتمنى ألا يكون هناك رد فعل مميز من حارس المرمى».



