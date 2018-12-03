الكشف عن تفاصيل زيادة أسعار السجائر الفترة المقبلة

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الدولار يسبب أزمة السجائر في مصر
الدولار يسبب أزمة السجائر في مصر

المصريون ـ متابعات

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نفى هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، حقيقة ماتردد عن ارتفاع أسعار السجائر المحلية، عقب قرار تحرير سعر الدولار الجمركي للواردات غير الأساسية، مؤكدا أن هذا الحديث عار عن الصحة تمامًا.
وأضاف "أمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار السجائر المستوردة من الخارج كاملة الصنع، مشيرًا إلى أن أسعار المعسل المنتج بمصر لن تشهد زيادة.
وأشار العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان إلى أن "الشرقية للدخان باعت 5.25 مليار سيجارة خلال شهر نوفمبر وهو رقم كبير"، كاشفًا أن الشرقية للدخان تتحكم في 74 % من الإنتاج المحلي من السجائر.
وتابع: "الحمد لله استهلاك السجائر زاد الفترة الماضية والشركة تحقق نتائج إيجابية"، منوهًا إلى أن أرباح الشركة وصلت إلى 4.25 مليار جنيه العام الماضي".


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