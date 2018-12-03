  • الإثنين 03 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:30 ص
بحث متقدم
الدولار يسبب أزمة السجائر في مصر

الكشف عن تفاصيل زيادة أسعار السجائر الفترة المقبلة

البطاطس

"مزارعين البطاطس": الأزمة ستكرر لهذا السبب

عمرو أديب

أغرب تعليق لـ"أديب" على تحريك سعر الدولار الجمركي

رانيا يوسف

أول ظهور تليفزيوني لـ "رانيا يوسف" بعد أزمة فستانها

تحديث البطاقات التموينية

"التموين" تكشف معلومة هامة عن البطاقات الموقوفة

الرئيس الأسبق حسني مبارك

سر تخلف «مبارك» عن مواجهة «مرسي» في «اقتحام السجون»

أرشيفية

«الجماعة الإسلامية» تسعى للخروج من النفق المظلم

أرشيفية

مواجهة قنوات «الأدوية المغشوشة» بـ «الغلق والغرامات»

الفنانة رانيا يوسف

ماذا قالت «الجارديان» عن أزمة فستان رانيا يوسف؟

الدولار والجنيه

الدولار يعاود الصعود أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

بالفيديو..

"مزارعين البطاطس": الأزمة ستكرر لهذا السبب

آخر الأخبار

البطاطس
البطاطس

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«الهلالي»: ثقافات المصريين في المواريث مغلوطة

#

توقعات بوصول سعر كيلو البطاطس لـ 20 جنيهًا

#

لبلبة: "قبلة" تسببت في طلاقي من حسن يوسف

#

رسميًا.. مصر ترد على شروط قطر للمصالحة

أكد فايز بدوي، أحد المزارعين، أن هناك أزمة في زراعة البطاطس بمحافظة البحيرة بسبب ارتفاع أسعار التقاوي بنسبة 100% عن العام الماضي، ووصلت لـ24 ألف جنيه للطن الواحد.
وأوضح "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن حجم الأراضي المزروعة في محافظة البحيرة بالبطاطس لا تتجاوز 100 فدان من أصل 3000 فدان، بسبب ارتفاع أسعار التقاوي الناتجة من احتكار بعض التجار.
وأضاف أن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس معرضة لتكرار الفترة المقبلة، بسبب قلة المزروع من محصول البطاطس نتيجة ارتفاع أسعار التقاوي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

إعلامنا.. بعافيه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» لحم خنزير بمؤتمر إسلامي يثير عاصفة غضب
» نتنياهو يهاجم الشرطة الإسرائيلية بسبب "الملف 4000"
» "ماكرون" يطلب من رئيس وزرائه هذا الأمر الهام
» معلومة هامة عن شهادة مبارك بـ"اقتحام السجون"
» مراكز التدريب الوهمية.. «النصب بشياكة»
» جبريل يرد على مهاجمي تبرعه: «اتركوا النية لله»
» بالفيديو.. علي جمعة يحسم قضية «إرضاع الكبير»
» وزير الرياضة يصل مطار القاهرة لاستقبال «الخطيب»
» «جبريل» يتبرع لصندوق تحيا مصر بـ 3 ملايين جنيه
» قيادي إخواني يتبرأ من الجماعة
» مفاجأة صادمة عن «كبدة العربات»: دم مُجمًّد

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا