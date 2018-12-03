أغرب تعليق لـ"أديب" على تحريك سعر الدولار الجمركي

03 ديسمبر 2018 - 12:00 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على زيادة سعر الدولار الجمركي، قائلا إن تأثير القرار سينحصر على فئة محدودة، ولن يكون له تأثير على السلع الاستراتيجية.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن أسعار المنتجات التي سترتفع جراء القرار "مش حاجة كبيرة نصرخ عليها"، لافتًا إلى أن من يريد أن يشتري من المنتجات المطبق عليها القرار "يدفع".

