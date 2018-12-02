أول ظهور تليفزيوني لـ "رانيا يوسف" بعد أزمة فستانها

وقالت الفنانة المثيرة للجدل إن قماشة الفستان الخارجية تختلف عن قماشة الفستان الداخلية، متابعة: "القماشة الخارجية شدت البطانة مع الحركة ومكنتش عارفة أتصرف، وأنا بشتري القماش مكنش فيه أي حاجة، والموديل عادي واتلبس كذا مرة".

عقبت الفنانة رانيا يوسف، على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب فستان ختام مهرجان القاهرة قائلة: "أنا مش صغيرة ومش غبية إني أضيع مجهود السنين وأظهر بشكل غير لائق زي ما اتكتب، والمواقف دي بتحصل لستات كتير"، مضيفة أنه غير مقصود، وأن "بطانة الفستان" بعد تحركها هي التي تسببت في هذه الأزمة.