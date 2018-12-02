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الكويت: آلية حضور القمة الخليجية في السعودية لم تحدد بعد

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الخارجية الكويتية تبحث مع بريطانيا تحضيرات مؤتمر المانحين
الخارجية الكويتية تبحث مع بريطانيا تحضيرات مؤتمر المانحين

المصريون ووكالات

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قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، الأحد، إن آلية الحضور إلى القمة الخليجية، المقررة بالسعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري، لم تحدد بعد.
ويتردد إعلاميًا أن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، سيحضر إلى الكويت، ثم يغادرها مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لحضور القمة في السعودية.
وعقب مشاركته في حفل للسفارة الإماراتية بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي، أجاب الجار الله على سؤال صحفي بهذا الشأن قائلًا: "الآن نحن في مرحلة توزيع الدعوات، وليس هناك شيء محدد بآلية الحضور"، حسب مراسل الأناضول.
وتابع: "الدعوات سيستكمل توزيعها، ونتمنى بعد استكمال توزيعها، أن يكون هناك حضور على مستوى عال في القمة بالسعودية".
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ يونيو/حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".
وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار الوطني القطري.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران قال الجار الله إن "المنطقة ستنعم بالاستقرار إذا أقيمت علاقات طبيعية مع إيران، تستند على عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول، والالتزام بحسن الجوار".
وتتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية، إيران بامتلاك خطط توسعية والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينما تقول طهران إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار. 

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