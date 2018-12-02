  • الإثنين 03 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:31 ص
بحث متقدم
الدولار يسبب أزمة السجائر في مصر

الكشف عن تفاصيل زيادة أسعار السجائر الفترة المقبلة

البطاطس

"مزارعين البطاطس": الأزمة ستكرر لهذا السبب

عمرو أديب

أغرب تعليق لـ"أديب" على تحريك سعر الدولار الجمركي

رانيا يوسف

أول ظهور تليفزيوني لـ "رانيا يوسف" بعد أزمة فستانها

تحديث البطاقات التموينية

"التموين" تكشف معلومة هامة عن البطاقات الموقوفة

الرئيس الأسبق حسني مبارك

سر تخلف «مبارك» عن مواجهة «مرسي» في «اقتحام السجون»

أرشيفية

«الجماعة الإسلامية» تسعى للخروج من النفق المظلم

أرشيفية

مواجهة قنوات «الأدوية المغشوشة» بـ «الغلق والغرامات»

الفنانة رانيا يوسف

ماذا قالت «الجارديان» عن أزمة فستان رانيا يوسف؟

الدولار والجنيه

الدولار يعاود الصعود أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

فرنسا: 378 محتجزًا على خلفية الاحتجاجات بينهم 33 قاصرًا

عرب وعالم

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رد ناري من "أمير مرتضى" على تصريحات "عبد الحفيظ" عن الزمالك

#

فرنسا.. 268 مظاهرة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

#

400 جريح في "احتجاجات الوقود" بفرنسا

#

استقالة ثاني وزير في الحكومة الأردنية بسبب السيول

أكد المدعي العام الفرنسي، ريمي هيتز، الأحد، احتجاز 378 شخصاً، بينهم 33 قاصرًا، على خلفية الاحتجاجات والعنف الذي رافقها في البلاد.
وفي مؤتمر صحفي، قال هيتز "هناك 378 محتجزين لدى الشرطة بينهم 33 قاصرا"، حسب ما نقل موقع تلفزيون "BFMTV" الفرنسي عبر "تويتر".
وأضاف أن من ضمن المحتجزين "عدد كبير من الرجال البالغين الذين تتراوح أعمارهم من 30 إلى 40 عامًا".
ولفت المدعي العام الفرنسي أيضًا إلى أنه "تم سرقة بندقية هجومية من سيارة تابعة للشرطة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوعز لرئيس وزرائه إدوارد فيليب بالحوار مع قادة سياسيين وممثلين عن حركة "السترات الصفراء"؛ لوضع حد للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك عقب اجتماع طارئ لماكرون مع أعضاء حكومته، الأحد، غداة أعمال عنف شهدتها باريس خلال احتجاجات اندلعت أمس، وأسفرت عن إصابة نحو 133 وتوقيف 412 آخرين.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي اعتبر المشاركين في احتجاجات باريس، السبت، "مجموعة غوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن مطلب مشروع".
ومظاهرات السبت هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

إعلامنا.. بعافيه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» لحم خنزير بمؤتمر إسلامي يثير عاصفة غضب
» نتنياهو يهاجم الشرطة الإسرائيلية بسبب "الملف 4000"
» "ماكرون" يطلب من رئيس وزرائه هذا الأمر الهام
» معلومة هامة عن شهادة مبارك بـ"اقتحام السجون"
» مراكز التدريب الوهمية.. «النصب بشياكة»
» جبريل يرد على مهاجمي تبرعه: «اتركوا النية لله»
» بالفيديو.. علي جمعة يحسم قضية «إرضاع الكبير»
» وزير الرياضة يصل مطار القاهرة لاستقبال «الخطيب»
» «جبريل» يتبرع لصندوق تحيا مصر بـ 3 ملايين جنيه
» قيادي إخواني يتبرأ من الجماعة
» مفاجأة صادمة عن «كبدة العربات»: دم مُجمًّد

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا