الرئيس الفلسطيني يصل إيطاليا في زيارة رسمية

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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية، تستغرق يومين.
ومن المقرر أن يلتقي عباس خلال الزيارة، الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، فضلا عن بابا الفاتيكان فرنسيس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ويبحث الرئيس الفلسطيني مع القادة، خلال زيارته التطورات السياسية في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ويرافق عباس في زيارته، وزير الخارجية رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ومستشار الرئيس للعلاقات الخارجية، نبيل شعث، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي. 

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