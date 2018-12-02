الرئيس الفلسطيني يصل إيطاليا في زيارة رسمية

02 ديسمبر 2018 - 10:10 م

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية، تستغرق يومين.



ومن المقرر أن يلتقي عباس خلال الزيارة، الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، فضلا عن بابا الفاتيكان فرنسيس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ويبحث الرئيس الفلسطيني مع القادة، خلال زيارته التطورات السياسية في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

