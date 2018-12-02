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«العصار»: مصر ستعرض بعض الصناعات العسكرية المحلية في «إيدكس 2018»

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محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

حسن عاشور

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قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن لديه شعور بالفخر بتنظيم معرض مصر الأول للصناعات الدفاعية «إيدكس 2018»، مؤكدًا أن مصر ستعرض بعض الصناعات العسكرية المحلية في هذا المعرض، وهذا من شأنه أن ينتقل بهذه الصناعات إلى العالمية.

وتابع وزير الإنتاج الحربي، خلال تصريحات إعلامية ، مساء الأحد، أن وزارة الإنتاج الحربي تعاقدت مع شركة بريطانية متخصصة في تنظيم معارض السلاح، وقامت الوزارة بإرسال دعوات لوزراء الدفاع والإنتاج الحربي في محتلف دول العالم لحضور هذا المعرض.

وأشار إلى أن استجابة الشركات العالمية ومشاركتها في المعرض دليل على قوة مصر.


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