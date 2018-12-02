02 ديسمبر 2018 - 09:26 م

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم خلال 10 أيام من شهر نوفمبر الماضى، عن ضبط 230 حالة تهرب عن سداد ضرائب عامة ، ضبط 100 حالة تهرب من ضرائب القيمة المضافة .

وفى مجال الجمارك والسيارات المخالفة تم ضبط 102 سيارة لمخالفة شروط الإعفاءات الجمركية ، من بينها 19 قضية تم التصالح، فيها بواقع 64,076 ألف جنيه ، وفي القضايا الجمركية تم ضبط 171 قضية جمركية من بينها141 قضية تم التصالح فيها، بواقع 913,234 ألف جنيه.

وفى مجال الضرائب العقارية والملاهى تم ضبط 639 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية ،فى مجال تنفيذ الأحكام ،تم تنفيذ 706 حكم قضائى متنوع ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة العامة.