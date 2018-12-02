» وزير الرياضة يصل مطار القاهرة لاستقبال «الخطيب»

02 ديسمبر 2018 - 09:10 م

تواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مطار القاهرة، لاستقبال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقب خضوع لعملية جراحية.

كما تواجد أيضًا في مطار القاهرة، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على أن يلحق بهم بعد ساعات كلًا من العامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وباقي أعضاء المجلس.

وكان بيبو، خضع لعملية جراحية في ألمانيا لاستئصال ورم بالرقبة أثر على الحبل الشوكي وحركته خلال الفترة الماضية.