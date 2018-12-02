حبس عامل أنجب طفلاً من شقيقته: عاشرها عامًا كاملًا

02 ديسمبر 2018 - 09:07 م

أمر المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس المتهم «أحمد.ح- 30 عامًا- عامل يومية»، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بمعاشرة شقيقته الصغرى معاشرة الأزواج حتى أنجبت منه طفلاً بمستشفى الإسماعيلية العام، وتحريات المباحث حول الواقعة.

وأشارت التحقيقات التي باشرها أحمد سمير مدير نيابة مركز الإسماعيلية، وأحمد أبوشكر، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار إسلام الجوهري رئيس نيابات مركز الإسماعيلية وأبوصوير، بعد أن استمعت النيابة إلى أقوال الفتاة أن والدها الذي يبلغ من العمر 70 عامًا انفصل عن والدتها، فقامت بمرافقة والدتها والعيش معها في محافظة الشرقية، ومنذ عام جاء إليها شقيقها ومعه والدها وطلبا منها أن تعيش معهما في مدينة أبوصوير بالإسماعيلية، لتتزوج هناك فوافقت، وأثناء وجودها في بيت والدها وشقيقها وقعت مشاجرة بين شقيقها وزوجته، وعلى إثرها تركت الأخيرة المنزل وتوجهت إلى منزل أهلها، فقام شقيقها بمعاشرتها في البداية بطريقة الملامسة حتى لا تفقد عذريتها، وحدث ذلك مرتين على مدار ثلاثة أيام.

واعترفت الفتاة بقيام شقيقها بمعاشرتها معاشرة الأزواج على مدار عام كامل، «دون أن يشعر أو يعرف والدنا، حتى تفاجأت بأنني حامل منه، وقمت بوضع طفلي في المستشفى اليوم دون أن أعرف مصيره».

واعترف المتهم بصحة الواقعة بالكامل وقال إن «الشيطان هو من قاده لكي يعاشر شقيقته معاشرة الأزواج على مدار عام كامل، بشكل شبه يومي، بعد خلافه مع زوجته وتركها المنزل، حتى تفاجأ بأنها حامل، فحاول أن يقنعها أنه سيكتب الطفل باسمه وباسم زوجته حتى لا ينكشف أمره، ولكن شقيقتي اعترفت بكل شيء».

فيما أكد والدهم أنه «صُدم عندما علم بالموضوع، ولم يكن يعرف شيء عن تلك الواقعة، وأنه تفاجأ مثل الجميع بتعب وحمل ابنته وأنها تنجب طفلا من شقيقها بعد وصولها المستشفى العام».

وتلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام فتاة بوضع طفل ذكر بمستشفى الإسماعيلية العام وتقول أنها حملت من شقيقها، على الفور قام الرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، ومعاونيه النقباء أحمد جمال وكيل المباحث وأحمد طلبة ومحمد ربيع، للتأكد من صحة الواقعة وبإجراء التحريات السرية أكدت صحة المعلومات، وقام فريق البحث بعمل كمين محكم والقبض على المتهم وإحالته النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.