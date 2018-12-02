«أبوتريكة» يطالب بإراحة محمد صلاح

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المصريون

ليفربول

ابوتريكة

نصح محمد أبو تريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بإراحة الثلاثي الهجومي للريدز، بعد تراجع أدائهم خلال الفترة الماضية.

وقال «تريكة»، إن على الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز إراحة (محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو- ساديو ماني)، وإشراك لاعبين جدد في الفترة المقبلة ليوضح للثلاثي أن مكانهم ليس محجوزًا دائمًا.

وأضاف: «هناك تراجع واضح للثلاثي في الحالة الدفاعية والهجومية ظهرت خلال المباراة، وعلى كلوب إجراء تدوير في الفريق وخاصة ثلاثي وسط الملعب الهجومي لإراحتهم».

وأتم:«رغم تراجع مستواهم إلا أنهم صنعوا هجمات قوية في المباراة، وأضاعوا العديد من الفرص».

جدير بالذكر أن ليفربول حقق فوزًا صعبًا على إيفرتون بهدف وحيد بـ"ديربي الميرسيسايد"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الأنفيلد.


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