» بالفيديو.. مهارات «ميسي غزة» المُنتقل للأهلي

02 ديسمبر 2018 - 07:56 م

تداول عدد كبير من رواد مواقع التوصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمهارات وأهداف لاعب الأهلي الجديد الفلسطيني محمود السلمي الملقب بـ«ميسي غزة».

وكان أعلن النادي الأهلي عن تعاقده الرسمي مع السلمي لاعب فريق الشجاعية الفلسطيني بعقد وقعه اللاعب على بياض دون الاتفاق عن التفاصيل المالية.

ويمتاز اللاعب الفلسطيني السلمي بصغر سنه فهو مواليد 1997، ويجيد مهام صانع الألعاب.

وسيتم قيد السلمي كلاعب محلي تحت السن وفقا للوائح اتحاد الكرة التي تعتبر اللاعب الفلسطيني مثل المصري.

وكان اللاعب خرج وصرح مساء اليوم الأحد، بأنه وقع للأهلي على بياض، ويلقبونه في فلسطين بمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، كاشفًا ايضا بأن لاعبه المفضل في الأهلي هو الحاوي وليد سليمان.