ضبط 7 سيارات بدون لوحات معدنية و20 توك توك غير مرخص

02 ديسمبر 2018 - 07:50 م

شنت الأجهزة الأمنية فى قسم شرطة حلوان، حملة أمنية لضبط السيارات والدراجات البخارية المخالفة، فى عدد من شوارع مدينة حلوان.

وأسفرت الحملة التى قادها العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، والعقيد علاء عبد الوهاب شرطة المرافق، عن ضبط 7 سيارات أثناء سيرها فى الشارع بدون لوحات معدنية، و20 مركبة "توك توك" بدون ترخيص.

تم التحفظ على السيارات والتوك توك المضبوطة خلال الحملة، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة.