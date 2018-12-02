» «الممثلين»عن إحالة رانيا يوسف للمحاكمة: يسئ لمناخ الحرية

02 ديسمبر 2018 - 07:42 م

قالت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، إن تحويل أحد أعضائها للقضاء بتهمة جنائية "أمر شديدة الخطورة ويسيء لمناخ الحرية، على حد تعبيره.

وأكدت النقابة، في بيان، على مساندة أعضائها والدفاع عنهم في إطار مهني، يضمن التوازن بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة، مؤكدة أنها سترسل فريقا من المحاميين للدفاع عن أي عضو فيها يقدم إلى محاكمة جنائية أو تأديبية.

وكان المحامي عمرو جميل، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح والتحريض على الفسق والفجور خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، بارتدائها فستانا، وصف بالمسيء، وحددت النيابة العامة، جلسة 12 يناير المقبل، كأولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنح الأزبكية بتهمة الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور.