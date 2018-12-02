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عبدالعال: السعودية الشريك التجاري الرئيسي لمصر

الحياة السياسية

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

محمد فضل

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السعودية

على عبدالعال

شريك

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن السعودية هي الشريك التجاري الرئيسي لمصر.

وأكد أن هناك العديد من المشروعات بين البلدين، داعيًا إلى إعطاء دفعة قوية للتعاون التجاري ليكون قاطرة لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب ضرورة استغلال الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، على مستوى القيادتين المصرية والسعودية للدفع بها قدمًا، بما يتناسب وحجم ومكانة البلدين في المنطقة العربية، ومنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقباله عساف بن سالم أبو ثنين، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر والسعودية بمجلس الشورى السعودي، وأعضاء الجمعية، بحضور المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، وسعد الجمال، رئيس جمعية الصداقة المصرية السعودية بمجلس النواب، وأحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية وعدد من النواب.

في مستهل اللقاء رحب الدكتور علي عبد العال برئيس جمعية الصداقة البرلمانية السعودية المصرية، وأعضاء الجمعية من الجانب السعودي، وأشار إلى أن مصر دائمًا وأبدًا ما تقف بجانب المملكة في كل ما من شأنه رفعة شأنها، مُشيرًا إلى الروابط الوثيقة والمشتركة التي تجمع مصر والسعودية، وعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، قيادة وشعبًا.

وفيما يتعلق بالقضايا المشتركة بين الجانبين، أكد عبد العال أن مصر والسعودية يتشاركان هدفا رئيسيا وأساسيا وهو استقرار وأمن المنطقة، وحل كافة قضايا المنطقة بالطرق السلمية، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من لقاء أن أمن الخليج خط أحمر ومسألة أمن قومي مصري لا تفريط فيها، وهو ما يدل على عمق ومتانة العلاقات بين الأشقاء في مصر والسعودية.

ونوه الدكتور عبد العال إلى الزيارة الأخيرة لولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، حيث استقبله الرئيس السيسي والشعب المصري بالكثير من الترحاب والتأييد، لتؤكد القيادة السياسية والشعب المصري وقوف مصر بجانب شقيقتها السعودية في كافة أزماتها، وتثق في رؤية وحكمة ونزاهة القيادة السعودية.

وقال: "مصر لا تنسى للمملكة وقوفها بجانب خيارات الشعب المصري في ثورته المجيدة في 30 يونيو 2013، ودعمها للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب".

وأكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السعودية المصرية بالبرلمان السعودي، سعادته بزيارة بلده الثاني مصر العروبة، وبوجوده في مقر مجلس النواب المصري، مشيرًا إلى أن الشعبين المصري والسعودي تجمعهما علاقات أخوة وصداقة قوية، وقواسم مشتركة، كما أن كلا البلدين لديهما إمكانية لتعزيز الشراكة بينهما اقتصاديًا، وثقافيًا، وسياسيًا.

ودعا إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، كما ثمن الدور المصري في مساندة المملكة في أزمتها الأخيرة، وأكد أن مصر والسعودية هما قاطرة النهوض بالأمة الإسلامية والعربية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


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