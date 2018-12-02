» المصري يودع بطولة كأس مصر

02 ديسمبر 2018 - 07:19 م

ودع فريق المصري البورسعيدي بطولة كأس مصر، بعد الخسارة أمام الجزيرة المطروحى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات دور الـ32.

تقدم عمرو موسى للمصرى من ضربة جزاء فى الدقيقة 21، وتعادل حسام الدين خليل من ضربة جزاء أيضا فى الدقيقة 59 وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نجح أبناء الجزيرة فى إحراز الهدف الثانى، ويطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية معلنا عن تأهل الجزيرة لأول مرة للدور الـ16 للبطولة ليواجه بتروجت.