إحالة "صيدلانية " للمحاكمة لبيعها أدوية محظورة

متابعات
أمرت نيابة المرج، برئاسة المستشار أحمد شديد، بإحالة دكتورة صيدلية للمحاكمة أمام محكمة الجنح لبيعها أدوية محظور تداولها ومهربة جمركية وغير معتمدة من وزارة الصحة .
وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المرج تفيد بقيام دكتورة صيدلانية "منال م" مالكة صيدلية، ببيع أدوية محظورة جمركيًا ومهربة دولية ومحظور تداولها داخل البلاد والاحتفاظ بتلك الأدوية داخل الصيدلية ملكها وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعلي الفور تمت مداهمة الصيدلية وتم ضبط مالكها وتم التحفظ علي المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق .
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