» «الغنوشي» ينفي أن يكون لـ «الإخوان» تنظيم سري

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حسن عاشور

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تشكيل سري

نفى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، اليوم  الأحد، الاتهامات التي وجهت إلى حركته بتشكيل تنظيم سري وتبني الإرهاب.

وقال الغنوشي خلال مشاركته في مؤتمر "حوارات المتوسط" بروما، إن حزبه يتمسك بالحوار وإدارة الاختلاف.

وأضاف الغنوشي، "أن تهمة تشكيل تنظيم سري لاحق بها النظام كل معارضيه الذين لم يسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم"، لافتًا إلى المحاكمات التي تعرض لها حزبه بسبب رفض النظام السماح له بالتنظيم وبتأشيرة العمل القانوني، والتي كان بعضها تحت عنوان "تشكيل تنظيم سري".

وتابع قائلاً: "يتهموننا بأننا تنظيم سري، فكانت إجابتنا أن اعترفوا به واتركوه يناضل من أجل وطنه في إطار الديمقراطية وسلطة القانون، ولكن كان جوابهم الاعتقالات وضرب الحركة واستمروا في حرب شاملة لم تنته إلا باندلاع الثورة".

وأعرب الغنوشي عن استغرابه من أن  نفس الجهات التي شنت علينا تلك الحملات، لا تزال هي وأنصارها يواصلون ذات الاستراتيجية، مؤكدًا أن "ذلك دليل على رفضهم للمنافسة السياسية مع حركة النهضة، وعدم قدرتهم على ذلك".

ورأى أن "الهدف من كل هذه المسرحية الوصول إلى انتخابات دون النهضة أو بنهضة منهكة، أو ربما منع الوصول إليها أصلاً"، محذرًا في الوقت ذاته من مخططات "المتمترسين" في خطابات النظام القديم والاستئصاليين.

ووجه الغنوشي حديثه للشعب التونسي قائلاً: "النهضة لا تحمل رسالة تهديد لأحد، ولكن إذا كانت النهضة في المقدمة وأثبتت ذلك في رهانات متعددة، فلا يمكن لعاقل أن ينخرط في مسار لضربها أو تحويلها إلى فزاعة ويتهمها بما ليس فيها".

وأردف قائلا: "النهضة متماسكة وقوية وكلما كانت حملات التشويه في تزايد وتصاعد، كانت النهضة أقوى بوحدتها وقدرتها على الفعل".


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