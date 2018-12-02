سامح عاشور: زيادة معاشات المحامين يناير المقبل

02 ديسمبر 2018 - 06:58 م

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن المعاشات الجديدة للمحامين ستشهد زيادة بنسبة 25% لتصل إلى 2000 جنيه شهريًا، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق القرار بدءًا من يناير المقبل.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن النقابة تنفق على المعاشات نحو 200 مليون جنيه، وستصل إلى أكثر من 260 مليون جنيه العام المقبل.

وأضاف أن قيمة مساهمة النقابة في نفقات العلاج الخاصة بالمحامين تتخطي 25% بداية من العام الجديد، ودعم مرضى العمليات الجراحية بـ50 ألف جنيه.