  • الأحد 02 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:23 م
بحث متقدم
أرشيفية

مراكز التدريب الوهمية.. «النصب بشياكة»

الدولار والجنيه

الدولار يعاود الصعود أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

رانيا يوسف

أول ظهور لـ«رانيا يوسف» بعد أزمة الفستان الفاضح

علي جمعة

بالفيديو.. علي جمعة يحسم قضية «إرضاع الكبير»

رسالة نارية من عز الدين دويدار لـ المغير

قيادي إخواني يتبرأ من الجماعة

ريجيني

النيابة ترفض إدراج شرطيين كمشتبه بهم في قضية "ريجيني"

جبريل

«جبريل» يتبرع لصندوق تحيا مصر بـ 3 ملايين جنيه

كبدة

مفاجأة صادمة عن «كبدة العربات»: دم مُجمًّد

الجماعة الإسلامية

«الجماعة الإسلامية» تتبرأ من الإخوان

أرشيفية

«إسفين إسرائيلي» لــ«تفخيخ» العلاقة بين مصر وإثيوبيا

سامح عاشور: زيادة معاشات المحامين يناير المقبل

الحياة السياسية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

سامح عاشور يستعرض ما يحدث داخل نقابة المحامين في "صح النوم"

#

3 قرارات لاجتماع مجلس نقابة المحامين الشهري

#

"عاشور" يكشف عن حضوره جلسة النقض للمحامين المتهمين بإهانة القضاء

#

«عاشور»: صرف زيادة معاش المحامين بداية من 2019

المحامين

سامح عاشور

زيادة معاشات

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن المعاشات الجديدة للمحامين ستشهد زيادة بنسبة 25% لتصل إلى 2000 جنيه شهريًا، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق القرار بدءًا من يناير المقبل.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن النقابة تنفق على المعاشات نحو 200 مليون جنيه، وستصل إلى أكثر من 260 مليون جنيه العام المقبل.

وأضاف أن قيمة مساهمة النقابة في نفقات العلاج الخاصة بالمحامين تتخطي 25% بداية من العام الجديد، ودعم مرضى العمليات الجراحية بـ50 ألف جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. مهارات «ميسي غزة» المُنتقل للأهلي
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وفياريال
» على خطى مصر.. «إخوان تونس» تنتظر الحل
» «الممثلين»عن إحالة رانيا يوسف للمحاكمة: يسئ لمناخ الحرية
» المصري يودع بطولة كأس مصر
» «الغنوشي» ينفي أن يكون لـ «الإخوان» تنظيم سري
» دولة أفريقية تعيد علاقاتها مع قطر مُجددًا
» «الشرقية للدخان»: لا زيادة في أسعار السجائر
» متظاهرو فرنسا لماكرون: "ارحل.. ارحل"
» مؤمن زكريا يوافق على التجديد للأهلي مقابل 7 ملايين
» مقتل 37 من طالبان في انفجار سيارة محملة بالمتفجرات

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا