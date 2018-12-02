الأهلي يفقد «عاشور» أمام الجونة

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الاهلى

الجونة

يغيب حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الجونة بسبب الإصابة.

ويعاني عاشور من الإصابة بجزع والتواء في الأنكل تعرض لها خلال مباراة فريقه أمس أمام بتروجت حيث خرج في الدقيقة 42 وحل زميله عمرو السولية بديلا له.

وأكد خالد محمود طبيب الفريق الأحمر صعوبة لحاق اللاعب بمواجهة الأربعاء المقبل، بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الأربعاء المقبل على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.


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