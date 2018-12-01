النمسا تعتقل ضابطا بالجيش بسبب روسيا

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اعتقلت السلطات في النمسا ضابطا في الجيش برتبة عقيد للاشتباه في تجسسه لحساب روسيا على مدى 26 عاما بعد أن ألغت محكمة قرارا يقضي بعدم ضرورة احتجازه على ذمة التحقيق.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن مكتب الادعاء في سالزبورج حيث يعيش العقيد المتقاعد حاليا، في بيان قوله: لقد اعتقل بالفعل، مضيفا أن تفاصيل الحكم ظلت سرية نظرا لحساسية التحقيق، وما زال العقيد الذي لم يُكشف عن اسمه رهن التحقيق.
وتمثل القضية حرجا للنمسا إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع روسيا، وتنفي موسكو أي ضلوع في القضية التي أعلن عنها هذا الشهر واكتشفت بعد إخبارية من بريطانيا.
وكانت محكمة في سالزبورج قد رفضت في بادئ الأمر دفوع المدعين بأنه يمثل خطرا مع احتمال سفره وقد يواصل ارتكاب جرائمه إذا لم يتم تمديد حبسه، وبعد الإفراج عنه استأنف المدعون القرار أمام محكمة أخرى أمرت باعتقاله.

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