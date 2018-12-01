روسيا تعتزم إجراء مناورة عسكرية ضخمة العام المقبل

01 ديسمبر 2018 - 01:20 ص

ذكرت صحيفة الجيش الروسي أمس الجمعة، أن روسيا تعتزم إجراء تدريبات عسكرية ضخمة أخرى العام القادم للتركيز على الجزء الأوسط من البلاد.



وعلى مدار العام، من المتوقع أن يقوم الجيش بإجراء 4 آلاف تدريب على مختلف المستويات، حسبما كتب اللفتنانت جنرال بالجيش الروسى إيفان بيوفتسيف في مقال نشرته صحيفة "ريد ستار".



وفي وقت سابق من هذا العام، أجرى الجيش ما وصفه بأكبر تدريب له منذ عهد الحرب الباردة، ويضم سيناريوهات قتالية في المناطق الشرقية بمشاركة من الصين ومنغوليا المجاورتين.

