"بكري": مبارك مهدد بالحبس فى هذ الحالة

01 ديسمبر 2018 - 01:10 ص

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قد يعود للسجن في حالة عدم حضوره لقاعة المحكمة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية "اقتحام السجون"، والتي يٌحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان.



وأوضح "بكري"، خلال تقديمه برنامجه "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الرئيس الأسبق مبارك مطالب بالتواجد في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في جلسة الأحد المقبل، وفي حالة عدم حضوره لأول مرة، فإن الجلسة سيتم تأجيلها، وفي حالة تكرر الأمر من جديد، سيصدر أمر بالقبض عليه، وبعدها قد يتم إجبار على الحضور أو تغريمه بسبب تخلفه عن الحضور.



وأضاف "بكري" أن الجميع ينتظر شهادة الرئيس الأسبق مبارك في هذه القضية المصيرية، والتي من المتوقع أن يتابع جلسة شهادة مبارك فيها عدد كبير من كاميرات وسائل الإعلام والصحافة، وذلك لكون الأمر يعد "تاريخي" حيث لم يسبق وأن تواجد رئيسين سابقين للجمهورية في قاعة المحكمة في آن واحد.

