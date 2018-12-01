خبير مصرفي يكشف معلومة هامة عن أسعار الصرف

01 ديسمبر 2018 - 12:10 ص

أعرب فرج عبدالحميد، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك المصرف المتحد، عن سعادته بسياسة البنك المركزي في إدارته للسياسة النقدية والتي تتوافق مع رؤية 2030، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسن كبير بعد قرار تعويم الجنيه.



وأضاف "فؤاد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" عبر فضائية "ltc"، مساء الجمعة، أنه لأول مرة نحقق فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 12،8 مليار دولار، بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك نقص في مخزون العملة الأجنبية كما كان سابقًا.

