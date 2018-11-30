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ترامب اقترح منح بوتين طابقًا من فندق خطط لبنائه بموسكو

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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أفاد موقع أمريكي، الجمعة، أن دونالد ترامب، اقترح منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الطابق العلوي من فندق كان بصدد إنشائه في موسكو، قبل فوز الأول برئاسة الولايات المتحدة.
وزعم موقع "بازفيد نيوز"، واسع الانتشار، استنادًا إلى "أشخاص مطلعين"، أن شركة ترامب، تقدمت بالاقتراح قبل انتخابات في 2016.
وأضاف الموقع، أن محامي ترامب السابق "مايكل كوهين"، ناقش الأمر آنذاك مع السكرتير الإعلامي لبوتين، ديمتري بيسكوف.
وقدر التقرير سعر العقار، في حال أنشئ الفندق، بنحو 50 مليون دولار.
وقبل أيام، أقر "كوهين" أمام محكمة فيدرالية في نيويورك بتقديم بيانات خاطئة إلى الكونغرس الأمريكي بشأن خطط ترامب العقارية في روسيا.
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، اعترف الرجل كذلك بالكذب على الكونغرس في 2017، بشأن مشروع إنشاء "برج ترامب" في موسكو، وأعلن قبوله تهمة تقديم بيان خاطئ حول التحقيق الخاص بتدخل روسيا في انتخابات 2016.
وتعليقًا على أقوال كوهين، في المحكمة، قال ترامب إن الأخير "شخص ضعيف"، وأنه يكذب من أجل الحصول على حكم مخفف. 

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