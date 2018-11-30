بريطانيا.. مظاهرة في لندن رفضا للحرب باليمن

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نظم "ائتلاف أوقفوا الحرب" البريطاني، الجمعة، مظاهرة أمام مبنى الحكومة بالعاصمة لندن، لمطالبتها بقطع علاقاتها العسكرية مع السعودية، على خلفية الحرب التي تقودها المملكة على اليمن.
والائتلاف عبارة عن جمعية، تأسست في 21 سبتمبر/ أيلول 2001، أي مباشرة عقب الهجمات التي شهدتها في حينه الولايات المتحدة الأمريكية، وتعنى بالضغط لإنهاء الحروب التي ترى أنها غير عادلة في العالم.
ووفق مراسل الأناضول، ردّد المتظاهرون شعارات من قبيل "العدالة لخاشقجي"، في إشارة للصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للدعم الذي تقدمه لندن للسعودية في اليمن.
وفي تصريح للأناضول، قال مسؤول الائتلاف ستيفن بيل، إنّ "جريمة مقتل خاشقجي، أظهرت حقيقة معدن السعودية".
وأكد بيل، أنّ المظاهرة تأتي رفضا للحرب في اليمن.
وأعرب عن عدم ثقته في أن توقف رئيس الوزراء تيريزا ماي، دعمها للسعودية.
وقال: "لو أرادت وقف الدعم لسحبت الجنود البريطانيين من القيادة المركزية في السعودية، لأنه عند سحب العسكريين، تفهم المملكة أنّ بريطانيا جادة، ولكن مع الأسف الحكومة البريطانية تتقاعس عن ممارسة الضغوط".
ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، فيما تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات إلى وقف الحرب بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في البلاد. 

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