  • السبت 01 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:23 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب فستان رانيا يوسف

عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة نارية لجماهير النادي الأهلي

تراجع الدولار

خبير مصرفي يكشف معلومة هامة عن أسعار الصرف

نبيه الوحش

"الوحش": رانيا يوسف متعمدة على نشر الفسق والفجور

ترامب وبن سلمان

هذا ما دار بين ترامب وبن سلمان بقمة العشرين

الاتحاد السكندري

الاتحاد يطيح بالزمالك من البطولة العربية

أرشيفية

ارتياح برلماني لوقف تراخيص «التكاتك»

أرشيفية

4 مكاسب مصرية من إلغاء «الدولار الجمركي» للسلع الترفيهية

سعد الهلالي

«الهلالي»: ثقافات المصريين في المواريث مغلوطة

مبارك ومرسي

القبض على «مبارك» بسبب «مرسي» في هذه الحالة

بالفيديو..

"الوحش": رانيا يوسف متعمدة على نشر الفسق والفجور

آخر الأخبار

نبيه الوحش
نبيه الوحش

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

ساويرس عن فستان "رانيا يوسف" : صحوني لما فلسطين تبقي دولة

#

فيديو.. القوات المسلحة تنظم أول معرض للصناعات العسكرية

#

رانيا يوسف: بعد طلاقي بقيت أكثر حلاوة

#

«الأزهر» ينشر فيديو توضيحي لكل ما يتعلق بالأضحية

طالب المحامي نبيه الوحش، نقابة المهن التمثيلية بوقف الممثلة رانيا يوسف عن العمل 3 أشهر على الأقل عقابًا لها على فستان مهرجان القاهرة السينمائي.
وأكد "الوحش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الجمعة: "ما فعلته رانيا يوسف سقطة لا تغتفر على مر الأيام، إحنا بنتعاير بيها في الدول العربية".
وأشار المحامي الشهير إلى أن"سقطة من نقابة المهن التمثيلية ومفيش حاجة اسمها إصدار بيان إدانة، ولكن يجب استدعائها للتحقيق، هذه امرأة تنشر الفسق والفجور أمام الميديا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذيرات من هذا الأمر الخطير بشأن الفياجرا النسائية
» ترامب: هذا هو سبب إلغاء لقائي مع بوتين
» «صفاء الهاشم» تشن هجومًا جديدًا على العمال الوافدين: محتلون
» «جروس» يتحدث عن الخروج العربي للزمالك
» "المهن التمثيلية" تنتقد تجاوزات "القاهرة السينمائي" وتفتح تحقيقًا
» "فتح" تعلن دعمها لـ"حماس" ضد مشروع القرار الأمريكي
» تفاصيل لقاء "حازم وصريح" بين ماكرون وبن سلمان
» «فيتو» أمريكي وراء سحب أمم أفريقيا من الكاميرون
» علي غزال يكشف حقيقة توقيعه للأهلي
» بوتين يحذر أمريكا: لا تدخلوا معنا في سباق
» لجنة القيد وأزمة الزمالك.. 5 ملفات هامة لمجلس «الصحفيين» الأحد

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية