هذا ما دار بين ترامب وبن سلمان بقمة العشرين

30 نوفمبر 2018 - 11:00 م

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "تبادلا المجاملات" باجتماع زعماء مجموعة قمة العشرين في الأرجنتين.



جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمّه.



ونقل المسؤول، بدوره، عن ترامب قوله إنه لم يجر أي نقاش مع ولي العهد السعودي، موضحًا للمجموعة التي رافقته: "لم يكن لدينا نقاش".



وأضاف المسؤول "لقد تبادلا (ترامب وبن سلمان) المجاملات في جلسة القادة، حيث يتحدث المسؤولون مع بعضهم خلال تجمعهم لالتقاط صورة تذكارية".



ولم يكشف البيت الأبيض مزيداً من التفاصيل حول الموضوع.

