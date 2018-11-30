  • السبت 01 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:23 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب فستان رانيا يوسف

عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة نارية لجماهير النادي الأهلي

تراجع الدولار

خبير مصرفي يكشف معلومة هامة عن أسعار الصرف

نبيه الوحش

"الوحش": رانيا يوسف متعمدة على نشر الفسق والفجور

ترامب وبن سلمان

هذا ما دار بين ترامب وبن سلمان بقمة العشرين

الاتحاد السكندري

الاتحاد يطيح بالزمالك من البطولة العربية

أرشيفية

ارتياح برلماني لوقف تراخيص «التكاتك»

أرشيفية

4 مكاسب مصرية من إلغاء «الدولار الجمركي» للسلع الترفيهية

سعد الهلالي

«الهلالي»: ثقافات المصريين في المواريث مغلوطة

مبارك ومرسي

القبض على «مبارك» بسبب «مرسي» في هذه الحالة

عنترية مجانية....فقط علي البردعة

وجهة نظر

رضا محمد طه
رضا محمد طه

د. رضا محمد طه

أخبار متعلقة
#

المصيبة الأعظم

#

التهامى : "راتب" أوصي بهذا الأمر في ساعاته الأخيرة

#

رد مخزٍ من "التعليم" عن مسابقة 40 ألف معلم

#

"المترو" عن حالات الانتحار: "بتعطلنا"

في سبيلها لتسجيل أهداف ومن ثم نقاط سهلة مجانية في الوقت بدل الضائع، لا تحتاج إلي شجاعة أو تحدي أو أية مغامرات غير معروفة النتائج، تلك ما قامت به جامعة الدول العربية من خلال تصريح أمينها العام السيد أحمد أبو الغيط والذي حذر البرازيل والتشيك وإستراليا من نقل سفاراتها إلي القدس، جاء تصريح سيادته خلال اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي عقد في مقر جامعة الدول العربية، بما يلخص حال العرب بالعموم في أنهم يتكلمون ويتكلمون كثيراً وفي النهاية لا شيء أي عنتريات وجعجعة وضجيج بلا طحن.

علي ضوء خبر تهديد السيد أبو الغيط والذي كتبته جريدة المصري اليوم، لا أدري لماذا تذكرت المثل البلدي الشهير والذي يقول"مقدرش علي الحمار، إشطر علي البردعة"، والبردعة هي ما يوضع علي الحمير لتسهيل ركوبها بما يماثل السرج الذي يوضع علي الفرس كي يمتطيه الفارس،  سوي الشجب والرفض الصامت، لم نسمع تحذير أو تهديد حقيقي أو حتي وعيد من جامعة الدول العربية سبق يوم الخامس عشر من مايو الماضي، وهو يوم لن ينمحي من ذاكرة العالم والعرب والفلسطينيين بالأخص، لأن الرئيس الأمريكي قد أوفي بوعده لإسرائيل وتم في هذا اليوم نقل السفارة الأمريكية للقدس في أجواء إحتفالية للإسرائيليين، ومنذ ذلك التاريخ وبدأت بعض الدول في إتباع أمريكا في حمق وظلم قرار رئيسها في نقل السفارة، فلماذا ننهج ما يسمي في علم النفس بالإزاحة، حيث وحينما مثلاً ينسحق الشخص من مديره أو رئيسه في العمل، فما علي هذا الشخص سوي أن يمارس سحق مرؤوسه الضعيف أمامه، أي انه موروث في طباع البعض أنه يَذِل للكبار ويسحق الصغار.

الأمر المدهش والمثير للتعجب هو الشجاعة التي أبداها مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا علي إيمانه بالقضية الفلسطينية وحق الفلسطينين في أرضهم وعاصمتها القدس، وكذلك مواجهته وتحمله لما يترتب علي قيامه بتهديد بعض الدول-سواء علي شخصه أو علي بلده- تلك الدول والتي تنوي او تصرح بجديتها في نقل سفاراتها للقدس وبالأخص إستراليا، والذي أعلن وزير خارجيتها عن رغبة بلاده في نقل سفارتها للقدس، وهدد مهاتير محمد بأن نقل السفارات إلي القدس من شانه ان يؤجج مشاعر الغضب والإنتقام عند الفلسطينين والمسلمين بالعموم، وقد يشعل فتن وحروب لا نعرف مداها أونتائجها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذيرات من هذا الأمر الخطير بشأن الفياجرا النسائية
» ترامب: هذا هو سبب إلغاء لقائي مع بوتين
» «صفاء الهاشم» تشن هجومًا جديدًا على العمال الوافدين: محتلون
» «جروس» يتحدث عن الخروج العربي للزمالك
» "المهن التمثيلية" تنتقد تجاوزات "القاهرة السينمائي" وتفتح تحقيقًا
» "فتح" تعلن دعمها لـ"حماس" ضد مشروع القرار الأمريكي
» تفاصيل لقاء "حازم وصريح" بين ماكرون وبن سلمان
» «فيتو» أمريكي وراء سحب أمم أفريقيا من الكاميرون
» علي غزال يكشف حقيقة توقيعه للأهلي
» بوتين يحذر أمريكا: لا تدخلوا معنا في سباق
» لجنة القيد وأزمة الزمالك.. 5 ملفات هامة لمجلس «الصحفيين» الأحد

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية