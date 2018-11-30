تفاصيل رسالة «ماكرون» القاسية لـ«ابن سلمان» بشأن خاشقجي

30 نوفمبر 2018 - 05:36 م

أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، لقاء وجيزا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة "G20 " الدولية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وذكر قصر الإليزيه في بيان أصدره عقب اللقاء أن ماكرون نقل "رسالة قاسية جدا" لبن سلمان تتعلق بقضيتي مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والأزمة اليمنية، بحسب "RT".

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون أعرب خلال لقائه بن سلمان عن رغبته في إشراك خبراء دوليين بالتحقيق في مقتل خاشقجي.