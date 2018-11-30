» مشاجرة بالأيدي داخل مستشفى بسبب سرير

30 نوفمبر 2018 - 05:25 م

شهدت مستشفى الوراق المركزى معركة بين طاقم تمريض وأطباء الاستقبال وأسرة طفلة مريضة لتوفير سرير رعاية لها ، مما أسفر عن إصابة عدد من الأطباء والعاملين ، وتهشم زجاج بعض النوافذ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت أحداث الواقعة باستقبال مستشفى الوراق المركزي، طفلة تعاني من صعوبة في التنفس وتم عمل كافة الإسعافات الأولية، وتم إبلاغ أهل الطفلة بالانتظار لعدم وجود سرير فارغ داخل غرفة العناية المركزة، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الطفلة وقاموا بالتعدي علي طبيب العناية وعدد من العمال، وإحداث بعض التلفيات داخل المستشفى.

على الفور تم إخطار قسم شرطة الوراق بالواقعة، وانتقلت قيادات القسم إلى المستشفى، وتبين أن أهل الطفلة قد تركوا المستشفى بعد المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر عن ذلك محضر يحمل رقم 8284 اداري الوراق.