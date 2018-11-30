» هروب أكثر من 100 سجين أثناء أداء صلاة العشاء

30 نوفمبر 2018 - 05:20 م

أعلن قائد شرطة مدينة "باندا آتشيه" الإندونيسية، تريزنو ريانتو، اليوم الجمعة، هروب أكثر من 100 سجين من سجن "لامبارو" الواقع غربي البلاد أثناء خروج نحو 720 سجين من عنابرهم لأداء صلاة العشاء أمس الخميس، حيث أطاحوا بحارس السجن.

وأضاف ريناتو- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على 26 سجينا فيما لا يزال نحو 87 سجينا آخر هاربا.

وأشار ريناتو إلى أن أغلب الهاربين متهمين بالإتجار في المخدرات، مضيفا أنه بدى أنهم كانوا يخططون إلى الهرب منذ فترة.

كما ناشد رئيس شرطة إقليم اتشيه، ريو سبتياندا دجامباك، السجناء الهاربين بتسليم أنفسهم خلال ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن الشرطة "لن تتردد في اتخاذ إجراء صارم بحقهم لإجبارهم على الالتزام بالقانون".

يذكر أن حوادث الفرار من السجون شائعة في إندونيسيا نظرا إلى مشكلة تكدس السجناء بها.