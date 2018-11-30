أسرة فتاة المرج: "المقتولة بنتنا الجميع يشهد لها بحسن سلوكها"

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النيابة العامة
النيابة العامة

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التحقيق

النيابة العامة

اسرة فتاة المرج

حسن السلوك

استمعت نيابة حوادث شرق القاهرة, لأقوال أسرة الفتاة "ياسمين" التي قتلت رميًا بالرصاص من قبل مجهولين أثناء سيرها في شارع محمد نجيب في المرج، إنهم فوجئوا بخبر الحادث من الجيران بعد أن سقطت ابنتهم جثة هامدة من جراء الهجوم عليها.

وأضافت الأسرة في محضر تحقيقات النيابة، أن إبنتهم يشهد لها الجميع بحسن سلوكها وأن علاقتها طيبة بالجيران، وأنهم لا يعرفون أي شيء عن أسباب مقتلها بتلك الطريقة المفزعة.

وطالبت اسرة الفتاة الشرطة بسرعة القبض على القاتل، مشددين على أنهم لا يعرفون دوافع للجريمة: "إحنا في ذهول مش عارفين اتقتلت ليه".


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