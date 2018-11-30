وزير الرياضة: مصر جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا

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امم افريقيا

وزير الرياضة

الكاميرون

أبدى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ترحيبه الشديد باستضافة مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد سحب التنظيم من دولة الكاميرون.

وقال وزير الرياضة خلال تصريحات صحفية اليوم:" نحن جاهزون من كل النواحي التنظيمية، ومستعدون لاستضافة البطولة في أي وقت، لافتا إلى أن القرار النهائي للتقدم بطلب لاستضافة البطولة سيكون بعد التشاور مع اتحاد الكرة".

وكان الكاف قد أعلن اليوم الجمعة، سحب تنظيم نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون، لعدم جاهزية الملاعب لاستضافة البطولة في الصيف المقبل.


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