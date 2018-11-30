برلمانية تنتقد هدم الساحات الرياضية في قنا

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النائبة سحر صدقي
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مستقبل وطن

سحر صدقي

الساحات الرياضية

انتقدت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، هدم أجهزة المحافظة للملاعب والساحات الرياضية التي أقامها الشباب، لممارسة الرياضة، بجهود ذاتية، وذلك في أبو تشت، ونجع حمادي، وفرشوط.

وطالبت صدقي، محافظة قنا، بضرورة تخصيص 500 متر في كل قرية بالمحافظة، كمساحة لإنشاء ملعب كرة قدم خماسي للشباب؛ لأنه حق لأبناء المحافظة في وجود متنفس لهم بدلا من اللجوء إلى هوايات منحرفة.

وقالت إنه لا يجوز أن يكون الرئيس السيسي أطلق عام الشباب ويوفر كافة الدعم المطلوب لهم، وتقوم المحافظة بإزالة مراكزهم، بدلًا من دعمها والحرص على تنويع الأنشطة الرياضية والتثقيفية بها.



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