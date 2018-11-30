تفاصيل مقتل فتاة بالمرج

30 نوفمبر 2018 - 05:02 م

قال مصدر أمني مسؤول إن رجال المباحث بقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، نجحوا في كشف لغز مقتل فتاة بطلقة في الرأس على يد ملثم، أول أمس الأربعاء، بمنطقة المرج وفر هاربًا عقب ارتكاب الواقعة.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية, أن جهود فريق البحث تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام المشترك، توصلت إلى أن خلافات سابقة بين الفتاة وأحد الأشخاص -تم تحديد هويته- وراء ارتكاب الجريمة، وذلك عقب استجواب أسرة الفتاة، لافتا إلى أن صورة شخصية للمشتبه به أسهمت في كشف هويته، وتم إيفاد مأموريات للقبض عليه في الأماكن التي يتردد عليها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بلاغا من أحد الأهالي بمقتل فتاة بطلق ناري على يد شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وعثر على جثة "ياسمين.م"، 18 سنة، تقيم بمحافظة أسيوط، مصابة بطلق ناري بالوجه، وتقطن مع والديها بشقة سكنية.

وكشفت جهود رجال البحث الجنائي من خلال تفريغ كاميرات المراقبة أن شابًا يستقل دراجة نارية أطلق النار على الضحية، وفر هاربا، في الوقت نفسه ناقش ضباط الشرطة شهود العيان من الأهالي وأصحاب المحلات؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح جثة الفتاة بالطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث وسرعة القبض على الجاني.



