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مختار جمعة: إعلان الجهاد من اختصاص ولي الأمر

الحياة السياسية

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

وكالات

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الجهاد

مختار جمعة

التكفير

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه ليس من حق أي أحد أو جماعة إعلان الجهاد، مشيرًا إلى أن إعلان الجهاد من اختصار الحاكم ولي الأمر.

وأضاف "جمعة"، في بيان له، أن لا يحق لأحد أيضًا الحكم على أحد بالكفر أو الخروج من الملة، إنما يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي وبات، لخطورة ما يترتب على الحكم بالتكفير والإخراج من الدين.

وأكد على ضرورة أن نفرق بين الثابت والمتغير، وبين ما هو من شؤون العقائد والمعاملات، وما هو من شؤون نظام الدولة، لأن تنزيل أي منها منزلة الآخر خلل في الفهم وضرب من الجهل.

وقال وزير الأوقاف، "يجب أن نفرق بين ما هو من شؤون الأفراد، وما هو من شؤون الدول، ومن له الحق في الفتوى أو التصرف فيما يتصل بشئون الدول"، مبينا أن إعلان التعبئة العامة للدفاع عن حدود الدولة وكيانها "المعبر عنه في كتب التراث" بإعلان الجهاد هو من اختصاص ولي الأمر.

كما حذر "جمعة" من أدعياء أو دخلاء لا يُلمون بشيء مما سبق ومع ذلك يطلقون الفتاوى أو الأحكام في الشأن العام الداخلي والخارجي دون بصيرة بالأمر أو حتى إلمام به فقد يورط أحدهم نفسه أو مؤسسته أو دولته في مشاكل لا يدرك عواقبها ولا نتائجها نتيجة تسرعه وعدم إدراكه مفهوم العلاقات الدولية، وربما يسقط بعض النصوص دون فهمها ودون تحقيق مناطها على أحداث غير تلك الأحداث التي تناولها هذا النص آنذاك غير مفرق بين ما هو من شأن العقائد والعبادات وما هو من شؤون نظام الحكم وإقامة الدول وبعبارة أدق بين ما هو ثابت وما هو متغير.

وأشار إلى ما أكده العلماء والفقهاء والأصوليون من أنَّ الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو أحوال الأشخاص أو المستفتين أو الأعراف أو العادات، وأنَّ ما كان راجحًا في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون مرجوحًا في عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه، وأن المُفْتَى به في عصر معين، وفي بيئة معينة، وفي ظل ظروف معينة، قد يصبح غيره أولى منه في الإفتاء به إذا تغيّر العصر، أو تغيّرت البيئة، أو تغيّرت الظروف، ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر، والمقاصد العامة للشريعة، وهو ما أكده العلماء الأوائل.


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