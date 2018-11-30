» ارتفاع ضحايا «معدية المنوفية» إلى 6 وفيات

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متابعات - خالد الشرقاوي

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المنوفية

غرق معدية

أعلن مستشفى الشهداء المركزي بمحافظة المنوفية، وفاة حالة مصابة في حادث غرق معدية «بشتامي» ليرتفع عدد المتوفين لـ6 أشخاص.

وقال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن السيدة عايدة علي العمروسي أبوعليان، 50 عامًا، المصابة في حادث معدية بشتامي توفيت، الجمعة، بعد تدهور حالتها الصحية.

وكانت صحة المنوفية أعلنت وفاة 5 مواطنين وإصابة 4 آخرين في حادث غرق معدية في النيل، كانت تنقل 23 مواطنا بين قريتي الشهداء بمحافظة المنوفية وقرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.



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