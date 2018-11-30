بالفيديو..أقوى رد من أستاذ عقيدة على "الهلالي"

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الهلالي

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الهلالي

المصريون ـ متابعات

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علق الدكتور  عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على تصريحات سعد الدين الهلالي والتي أباح فيها المساواة في الميراث وقال إن ما فعلته تونس بشأن المواريث صحيح.
وأكد "فؤاد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الخميس: "كلامك خطأ جملة وتفصيلا، الله لم يجعل المواريث حق من حقوق البشر، ولكنه قال فريضة من الله والله عليم حكيم".
وقال أستاذ العقيدة "لتفعل تونس ما تشاء ولا يصح أن نجعل مصر نسخة مكررة من بلاد أخرى، نحن بلد الأزهر، قاهرة الأزهر لا يصح أن تكون تابعة لأحد"، معقبًا: "بعد الشر على مصر".
وأكد "فؤاد" على ضرورة عدم مناقشة موضوعات تثير الجدل حتى لا تثير البلبلة في المجتمع المصري، مشيدًا بقرار التحقيق مع سعد الدين الهلالي.


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